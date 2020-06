Dos bodegueros de El Bronx afectados por los saqueos critican que las protestas se aprovechen para destruir negocios

“Imaginate cuando tu te levantas en la mañana para abrir tu negocio, con tanta alegría por trabajar, y ves tu negocio todo destruido. Te sientes fatal, te caes en el piso, no te dan deseos de seguir trabajando ”, dijo a Univision 41 José Ortiz, uno de los dueños de la bodega.

“Cuando uno se levanta para abrir este negocio a las 6 a.m. y hasta las 12 p.m. o 1 a.m., para que en un ratito se lleven el sacrificio”, dijo Melo quien criticó que quienes están detrás de estos actos sean “gente de la raza”.

Ortiz pidió a las personas manifestarse de manera pacífica y a los padres cuestionar a los hijos cuando llegan a la casa con artículos que no tienen las condiciones de comprar. “Si tus hijos no trabajan y son menores y llegan a tu casa con todo la ropa del mundo, ¿de dónde tu lo sacaste?. No hay un cuestionamiento”, dijo.