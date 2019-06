Decenas de camiones de helado son incautados en Nueva York tras aparente fraude

El verano está a la vuelta de la esquina y eso significa que ya comienzan a sonar las familiares melodías de los camiones de helados. Sin embrago, un grupo de ellos en Queens no sonará más, al menos por el momento.

El operativo, llamado “Operation Meltdown” (Operación Derretimiento), localizó a los vehículos de la empresa New York Ice Cream, que habían acumulado decenas de miles de dólares cada uno en multas no pagadas.

La denuncia incluye cerca de 100 empresas ficticias con nombres como Ice Boyz Inc., Softee Taste Corp., Meathead Inc. y D.L.T. Softex Corp., todas ellas controladas por el fundador de New York Ice Cream, Dimitrios Tsirkos, aunque otros nombres de administradores de la compañía también salieron a relucir.