De Blasio: Estoy tratando de "detener una segunda ola (de coronavirus) en toda regla"

Después de que el gobernador Andrew Cuomo dijera el miércoles que, de no hacer cumplir las medidas, recortaría los fondos estatales de las municipalidades , De Blasio manifestó: "Estoy muy acostumbrado a las brabuconerías de Washington y Albany. He escuchado mucho de eso. Entiendo las brabuconerías cuando las veo".

De Blasio más tarde añadió: "Aquí tenemos un trabajo que hacer. El trabajo es proteger a los neoyorquinos. En eso me concentro todos los días. Y estoy profundamente preocupado de que haya una amenaza de una segunda ola. Mi trabajo es detener esa segunda ola, no jugar juegos, no enfocarme en las amenazas", dijo de Blasio.