Según el Departamento para el Envejecimiento, los cuidadores son personas comunes que se preocupan amigos, familiares e incluso vecinos. Pueden estar relacionados o no con las personas. La mayoría de las veces no se les paga. Pueden o no vivir cerca de la persona que cuidan. No tienen que ser responsables legal o financieramente. Todos tienen derecho a pedir ayuda.