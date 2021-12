Criminales sexuales, ladrones y pandilleros, ellos son los fugitivos más buscados en el estado de NY. ¿Los reconoces?

Fue clasificado como un delincuente sexual discrecional debido a violaciones previas de la libertad condicional relacionadas con conductas sexuales hacia un menor. Como seña particular, tiene un tatuaje de diablo en bíceps derecho, una bola 8 en bíceps izquierdo, “Laugh Now Cry Later” con dos corazones y un medallón en el pecho. Si tiene pistas sobre su paradero contacte a Dan Davis (518-527-9523) or Timothy Graven (607-343-3589).