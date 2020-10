Condenan al líder del ‘culto sexual’ NXIVM a 120 años de cárcel en una corte de Nueva York

"Creo que soy inocente de los cargos. ... Es cierto que no tengo remordimientos por los crímenes que no creo haber cometido en absoluto", dijo Raniere ante el juez.

"Nadie fue baleado, apuñalado, golpeado, pateado, abofeteado o incluso gritado", dijeron sus abogados. "A pesar de los delitos sexuales, no hay pruebas de que ninguna mujer le haya dicho a Keith Raniere que no quería besarle, tocarle, cogerle la mano o tener sexo con él".

Copyright © 2020 by The Associated Press. All Rights Reserved.