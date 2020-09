Arrestan en Nueva York a heredera de licores Seagram’s en conexión con secta de esclavas sexuales

Las autoridades han puesto bajo arresto a Clare Bonfman, heredera de la fortuna de los licores Seagram 's, que se cree era benefactora del ex líder del culto, Keith Raniere.

El presunto culto ha sido vinculado a otras figuras de alto perfil, entre ellas Emiliano Salinas, hijo del ex presidente de México Carlos Salinas de Gortari, y Rosa Laura Junco, cuya familia es propietaria de uno de los grupos de prensa más influyentes de México.

Los abogados de Bronfman argumentaron que ella merecía indulgencia porque no estaba directamente involucrada en las acusaciones más perturbadoras del caso, así como motivos de salud.

Pero en los papeles de la corte, los fiscales argumentaron que ella merecía un castigo serio ya que: "No hay duda de que Raniere no habría podido cometer los crímenes con los que fue condenado si no fuera por aliados poderosos como Bronfman".