"Pagamos renta o ponemos comida en nuestras mesas": razones tras la huelga de renta en Nueva York

A dos días de que empiece mayo, millones de neoyorquinos no tienen cómo pagar el alquiler . Por eso miles de inquilinos en todo el estado de Nueva York planean hacer una huelga de alquileres para pedir la cancelación del pago de la renta.

"Mi esposo está enfermo con covid-19 y el ahorrito que yo tenía pues no he podido pagar mi renta porque lo estoy ocupando para comprar comida y medicinas", señala Irene Diaz, quien participarán en la huelga.

"Hay una cantidad grande de inquilinos que sigue creciendo que por más que quieran cumplir con su responsabilidad, realmente no pueden", apunta Marcela Mitaynes, líder de inquilinos.

Mientras, Cristina Jeffers, otra participante de la protesta, manifiesta: "Yo decidí unirme a esta huelga porque soy una mamá soltera, vivo de mes a mes, soy una trabajadora doméstica y desde el 16 de marzo yo no estoy trabajando".

La intención de la huelga es exigirle al gobernador que cancele el pago de rentas hasta que haya pasado la crisis y que los inquilinos no queden debiendo las rentas que no han pagado. Estos líderes dijeron que el alto a los desalojos es solo una solución a medias.

"Después de esos 90 días el inquilino tiene que asumir el pago de esa renta", señala Constantino Tejeda, miembro de la organización Wood Side On the Move.

Por otra parte, Lucas Sanchez, de la organización New York Communities for Change, dice, repondiendo a la pregunta de cómo se organiza una huelga de rentas: "Lo más importante es que se comunique con los vecinos, que hable con toda la gente del edificio porque el problema que tenemos es que la gente piensa que son los únicos o que están solos y la realidad es que no están solos".