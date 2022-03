Asesino de indigentes anda suelto: autoridades alertan a posibles víctimas que se protejan en refugios de NYC

El primer incidente ocurrió alrededor de las 5:00 am en King Street, entre Varick Street y Avenue of the Americas. Un hombre de 38 años estaba durmiendo en el lugar mencionado cuando un individuo desconocido se acercó a él y le disparo, dejándolo con una herida de bala en el antebrazo derecho. La víctima fue transportada al NYC Health and Hospitals/Bellevue en condición estable.