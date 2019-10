Arranca controversial plan en la calle 14 y habla héroe que salvó a niña de 5 años en El Bronx

Controversial plan de la calle 14 en Manhattan comenzará a aplicarse este jueves

El plan tendría que haber empezado el primero de julio, pero tuvo que postergarse después de que una coalición de vecinos demandaran al Departamento de Transporte, alegando que el plan traería más congestión a otras calles cercanas. No obstante, el pasado viernes la corte falló a favor de la ciudad, y del plan.

“Un error grande. Mucho negocios van a cerrar. Ya no hay parqueo y muchos negocios van a cerrar por eso", opina Vanoil Fiallos, quien frecuentemente toma el bus.

Por su parte, el ciclista Pedro Fernández dice: "Es estúpido porque 'any way' los buses no respetan a los ciclistas".