Anuncian marchas masivas en Nueva York contra los desalojos este 1 de septiembre, día de pagar la renta

Inicia un nuevo mes, y con este, otro pago de la renta que miles de familias en Nueva York no podrán costear. Con el fin de que estas familias no terminen tarde o temprano en la calle, organizaciones y oficiales electos continúan pidiendo que se tomen medidas.

La última moratoria impuesta por el gobernador Andrew Cuomo vence el primero de octubre, y aunque la ley de Puerto Seguro protege de los desalojos a aquellos que puedan demostrar que no han podido pagar la renta porque perdieron sus ingresos por el coronavirus, cerca de 200,000 neoyorquinos que ya tenían casos de desalojo en las cortes antes de la pandemia y quienes no tengan cómo demostrar la pérdida de sus ingresos, podrían perder sus hogares.

"Estamos en una crisis histórica, una crisis que no se ha visto en este estado desde 1929 cuando el país pasó por la Gran Depresión. Entonces lo que estamos viendo son inquilinos, familias que no han pagado su arriendo durante los últimos 3,4,5 meses...", explica Lucas Sánchez, de NY Communities for Change, organización que defiende los derechos de los inquilinos y que este martes, junto con otras en todo el país, saldrán a las calles a manifestarse.