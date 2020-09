"No tenemos ni para comer": hispano que estuvo en coma con coronavirus es rechazado de su trabajo

Salvador Ruiz, quien se desempeñaba como superintendente de un edificio en White Plains, estuvo en condición crítica cerca de dos meses. Ahora, que ha regresado a su hogar, Ruiz asegura que ya no lo dejan trabajar porque su cuerpo no le responde y que están en busca de "alguien saludable". "Todo lo que me están haciendo ellos es injusto", dice.