Gobernador Cuomo niega las denuncias de acoso sexual: "No hice nada malo"

Cuando el periodista de The New York Times Jesse McKinley preguntó: "Ustedes estuvieron en esas habitaciones. Usted sabe la verdad. Así que ¿puede decir a la gente del estado de Nueva York que sí o que no? ¿Hizo usted las cosas de las que se le acusa?", el gobernador respondió: "Para decirlo de forma muy sencilla, no", cambiando su enfoque de arrepentimiento por comportamientos pasados.