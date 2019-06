A un paso de hacer historia: Tiffany Cabán proclama victoria en contienda para Fiscal de Queens

Por su parte, Katz no concedió la derrota a la joven candidata e incluso dijo que pedirá un reconteo de votos, a pesar de que la ley dicta que esto solo es posible cuando el margen de diferencia es menos de 1%. Los resultados finales se conocerán en una semana, cuando se sumen unos 3,400 votos adicionales, que incluyen votos ausentes, que aún no han sido contados.

Cabán logró un ascenso astronómico en los últimos meses, pasando de ser una defensora pública anonima en Manhattan, a ser uno de los nuevos rostros del movimiento progresista, obteniendo importantes respaldos como de los candidatos presidenciales Bernie Sanders y Elizabeth Warren, e incluso del New York Times .

“Cuando empezamos esto, dijeron que era demasiado joven. Dijeron que no me veía como un fiscal de distrito. Dijeron que no podíamos construir un movimiento desde la base”, dijo la joven a sus seguidores, que incluían funcionarios públicos, miembros de diversas organizaciones comunitarias y decenas de voluntarios. “Pero lo hicimos, lo logramos”.