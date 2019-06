Víctimas de violencia doméstica pueden recibir ayuda gratuita para terapias que los ayuden a salir adelante

El NCCADV indica que cada 9 segundos en los Estados Unidos, una mujer es agredida o golpeada. Todos los días, víctimas de violencia doméstica sufren en silencio y en la mayoría de los casos no denuncian al agresor (a), ni piden ayuda por miedo a ser deportados (as), por temor a represalias, por no quedar desprotegidas económicamente o por desconocimiento de dónde solicitar ayuda.