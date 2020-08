Un referéndum simbólico someterá a votación el acuerdo 287g y la ubicación de un monumento confederado en el condado de Alamance

La comunidad podrá decir si respalda, o no, el acuerdo 287g en el cual el Gobierno autoriza a las agencias estatales y locales actuar como oficiales de ICE en el condado de Alamance. Asimismo, una segunda pregunta relacionada al monumento confederado de la Corte de Justicia en Graham será incluida en la votación.

"No creo que sea un buen lugar para que esté, y además justo en el centro del pueblo. No debería estar representando a Graham”, comentó la integrante de "Down Home NC", Justasia Drayton, sobre la estatua confederada.