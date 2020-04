Hispana vendió su casa y ahora tendrá que desalojarla en medio de la crisis del coronavirus

Cynthia Tew, de 59 años, inició la venta de su casa antes de desatarse la crisis del Covid-19 . Luego de encontrar un posible comprador, la falta de empleo no sólo le dificultará desalojar su casa actual, tampoco podrá alquilar o comprar una nueva propiedad por la falta de un poder adquisitivo .

"Me dieron la oportunidad de quedarme un par de meses. No puedo desalojar la casa y no tengo los recursos financieros. Estoy metida en un callejón sin salida", confesó la hispana.