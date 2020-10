Hanna, la niña hispana de 6 años que quiere ser presidenta para crear un mundo más justo

"Hay una regla que el presidente debería saber: las personas deberían ser tratadas de manera justa. No importa sin son mayores, o menores. No importa cuál es el color de su piel, o sus ojos, a veces son tratados de mal manera", compartió la pequeña Hanna.

"Yo no quiero que te traten mal, y por eso quiero ser presidenta"

"Un día me dijo que quería ser presidenta, al preguntarle me dijo: 'Tu sabes mamá, mucha gente ha sido maltratada, gente del color de tu piel'. Luego colocó sus manos en mi cara y me dijo: 'Yo no quiero que nadie te trate mal y por eso quiero ser la siguiente presidenta'", relató la madre hispana.