Revelan que aliado de Gaetz está cooperando con los federales, mientras Trump niega que el republicano le haya pedido un perdón

Buscando un perdón

El expresidente Donald Trump dijo que el representante Matt Gaetz "nunca me ha pedido un perdón" , refutando un informe del New York Times de que Gaetz le pidió un indulto general cuando el mandato del republicano estaba llegando a su fin.

La historia del Times no decía que Gaetz le pidió directamente al propio Trump un perdón, informando que no estaba "claro" si Gaetz realmente habló con el entonces presidente sobre la solicitud para él y "aliados del Congreso no identificados". Sin embargo, la Casa Blanca de Trump rechazó la solicitud de indulto de Gaetz pensando que "sentaría un mal precedente", informó el Times.