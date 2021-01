Residentes del sur de Florida denuncian que su cheque de estímulo económico terminó en cuentas ajenas

Es el caso de Carla Farías, quien, aunque el dinero no le fue depositado en su cuenta de banco, cuando verificó en el portal del IRS o Servicio de Rentas Internas, le informaron que supuestamente ya le habían pagado.

“Vemos que el cheque se fue a una cuenta que no conocemos y nos asustamos, primero pensamos que nos habían hackeado y robado, pero después descubrimos que esa cuenta pertenece a H&R Block”, dijo Farías.

Farías agregó que, al llamar a averiguar por su dinero, en esa compañía no les respondieron el teléfono y además nunca les avisaron que su dinero, que ahora no saben cómo van a cobrar, estaba depositado en la cuenta de ellos.

Si usted no sabe todavía dónde están sus $600, el IRS está pidiendo que no llame a sus líneas telefónicas, porque no darán información al respecto.