Policía de Miami invita a niño de 5 años a ser el nuevo jefe del Departamento tras perder a su mamá en incendio

El 12 de abril, la madre de TJ, Stevangela Lankford, pudo proteger a su hijo mientras escapaban del fuego que consumía su apartamento. La mujer fue ingresada a la unidad crítica del hospital de Jackson con un 85% de quemaduras corporales, sin embargo murió a causa de sus heridas: "Me alegra el corazón porque verle todos los días sabiendo que su madre no está aquí, créeme que me duele", dijo Angel Lankford al medio de comunicación.