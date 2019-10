“No pueden estar con Dios y con el diablo”: continúa la campaña para quitarle la residencia americana a “Gente de Zona”

En la página de internet ‘We the People’ hay abierta una petición desde el 22 de septiembre , para solicitar al gobierno federal y al congreso, que actúen en contra del dúo musical Gente de Zona, a fin de quitarles su residencia en Estados Unidos.

La iniciativa fue promovida por Alexander Otaola, un comentarista cubano que tiene un programa en Youtube, el cual “expone rutinariamente a los artistas y celebridades cubanos por su silencio ante los abusos de los derechos humanos en la isla”, refiere la página web We The People.

“Uno no pude tener doble moral y estar con Dios y el diablo, no puede disfrutar de la democracia en Miami y a la vez ir a participar y ser cómplice del régimen”, comentó Salazar.

El abogado Wilfredo Allen explicó que mientras no se diga una mentira, ni cometas un delito criminal o no hagas fraude, el gobierno estadounidense no puede retirarte tu estatus migratorio.