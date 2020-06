Logró su sueño de tener la residencia permanente pero no le dan el seguro social por el coronavirus

Ignacio González, lleva más de dos meses siendo residente permanente de los Estados Unidos, pero aún no puede solicitar un número de seguro social, requisito que debe tener para buscar un empleo .

Según contó Ignacio, él logró comunicarse telefónicamente con la oficina que le corresponde en su área, pero la respuesta fue que su caso no es una emergencia .

“La persona que no pueda ir vía telefónica o ir a la web, puede ir en presencia física, pero en reiteradas ocasiones me han llamado y la respuesta es que no califico”, explicó.