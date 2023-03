"Yo Tengo muchos vegetales de los coreanos, de los árabes, de los hindúes. Mi espacio es 'pretty diverse' (muy diverso)... Mis padres, originalmente, son de México, de Matamoros. Yo nací en Homestead, pero I consider myself (me considero) mexicano también, dijo Alex, dueño de un puesto de frutas y verduras frescas.