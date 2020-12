Lo que debes saber del toque de queda en Miami-Dade y Broward la noche de Navidad para evitar problemas con la policía

Aunque para el día de Navidad las autoridades de Miami-Dade y Broward decidieron mover el inicio del toque de queda para una hora más tarde (1:00 am) de lo habitual, advierten a quienes tengan planes fuera de casa esta noche que estarán haciendo cumplir la ley en las calles.

Además, las autoridades también estarán verificando a partir de la 1:00 am que los negocios estén cerrados y aquellos que no cierren se estarán arriesgando a que la policía les imponga algún tipo de penalidad.

A pesar de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, había prohibido a los ayuntamientos locales poner multas a las personas por no usar mascarillas o cerrar los negocios, las policías locales sí tienen autoridad para cerrarlos por 24 horas, si están incumpliendo algunas normativas relacionadas al coronavirus.



La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levine, ha dicho que la orden para la policía no es arrestar a personas que no estén en sus casas después de la 1:00 am, pero sí hacer que los residentes cumplan la normativa.