La tormenta tropical Laura pasa sobre Puerto Rico y apunta a República Dominicana y Cuba

Si el ojo pasa sobre Cuba, la tormenta tropical Laura no lograría recuperarse y se mantendría con vientos de 45 o 50 millas por hora.

“De verificarse esa trayectoria la posibilidad de tormenta intensa no alcanzaría el sur de Florida, sin embargo, no me extrañaría que tarde el sábado haya algunas vigilancias para la zona de los Cayos”, dijo Rodríguez.