JetBlue se disculpa por empleada disfrazada de desamparada queriendo regresar a Cuba y Puerto Rico

El disfraz que escogió la empleada de aerolínea JetBlue no fue del agrado ni del público, ni de las autoridades de la compañía, la cual se disculpó con los usuarios y personas que se molestaron.

“En el espíritu de Halloween, nuestros miembros de la tripulación pueden celebrar disfrazados, pero un miembro de la tripulación eligió un disfraz que era claramente insensible y que no estaba en línea con nuestra política de vestuario”, dijo en un comunicado un vocero de JetBlue.

“A mí me parece fatal, no importa si no dijera Cuba ni Puerto Rico”, dijo una persona en Twitter.