Gobernador de Florida prohíbe multas relacionadas con el coronavirus: autoridades locales se quejan

La orden entró en vigencia la semana pasada y no permite que las autoridades locales impongan sanciones a los comercios o personas que no respeten el distanciamiento social, uso de máscaras y otras medidas para evitar los contagios del coronavirus .

"Los mandatos del gobierno que intentan controlar el comportamiento individual no funcionan, y no solo no funcionan, sino que también infringen nuestras libertades civiles", dijo en un comunicado la oficina de DeSantis.