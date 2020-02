Familia cubana pide justicia tras accidente que cobró la vida de su hijo de 4 años

Kaylen López, el menor de los cuatro hermanos de apenas 4 años, no sobrevivió al accidente.

“No entiendo por qué la vida se me tuvo que llevar a un angelito que apenas comenzaba a vivir”, comentó Ricardo López, padre del menor fallecido.

Aunque el reporte de la Patrulla de Carreteras identifica al conductor del camión como Michael Locklear, el documento no especifica si éste, que no resultó herido y que hasta el momento no enfrenta cargos, permaneció en la escena.