“Estamos sin luz desde hace más de 36 horas”: vecinos de Miami Lakes están desesperados

Dos días después que comenzaron las lluvias por la tormenta Eta, en Miami Lakes los vecinos se quejan de no tener luz en sus hogares.

“¿No importan los ancianos, no importan todos los que estamos sin luz desde hace más de 36 horas?: se preguntó Malvyz Labrada, residente de Miami Lakes.

La mujer asegura que la FPL argumentó que el problema se debe a las inundaciones, pero los vecinos mostraron que ya en el área no hay. “La FPL no nos da una repuesta y me han puesto una hora y cuarenta minutos para hablar con un supervisor”, se quejó Labrada.