Entidades de ayuda para las pequeñas y medianas empresas de Miami

Ante tal panorama, algunos restaurantes en Miami-Dade continúan trabajando a domicilio para no dejar de producir.

En inglés U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD), te ofrece ayuda siempre y cuando tu comunidad esté dentro de una zona de desarrollo económico denominada HUD Empowerment Zone. De esta manera podrías calificar para incentivos fiscales, su dirección es: Hud.gov