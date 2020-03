Trabajadores electorales de Florida dan positivo al coronavirus

Los trabajadores, que no han sido identificados, trabajaban en recintos en el Centro Comunitario Martin Luther King y el Centro Comunitario David Park en la ciudad de Hollywood.

"Simplemente no sabemos, ¿lo contrataron después o antes? Eso es entre ellos y su médico", dijo Steve Vancore, portavoz del Supervisor de Elecciones del Condado de Broward. "Es algo que no se puede saber, al menos no para nosotros. Simplemente pensamos que era importante notificar al público y, por supuesto, a sus colegas trabajadores electorales que estaban allí”.