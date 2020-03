Florida podría tener elecciones primarias abiertas a partir de noviembre

"Estamos muy satisfechos con la decisión del tribunal y esperamos que todos los votantes registrados voten en cada elección financiada por los contribuyentes", sostuvo en entrevista con Orlando Weekly Glenn Burhans, presidente del comité político All Voters Vote, que encabezó el impulso para poner la propuesta en la boleta electoral.

La Corte Suprema desempeña un papel fundamental en las iniciativas de votación porque debe determinar si cumplen con los requisitos legales, como no ser engañosos para los votantes o no agrupar de manera inapropiada múltiples temas. Se supone que los jueces no deben considerar los méritos de las enmiendas propuestas.