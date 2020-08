El sheriff del condado de Broward, Gregory Tony anuncia la victoria sobre su predecesor Scott Israel

" Me siento profundamente honrado de que los votantes demócratas me hayan elegido para dirigir la Oficina del Sheriff de Broward hacia un futuro más brillante y seguro ", dijo Tony en una declaración preparada que obtuvo el medio de comunicación . “Hemos recorrido un largo camino en los últimos 18 meses, pero todavía queda mucho trabajo por hacer.

La polémica de Gregory Tony

Tony fue declarado no culpable en el tiroteo de 1993, que dijo que fue en defensa propia. Pero enfrentó un escrutinio durante toda la campaña por no revelar el asesinato a DeSantis o en las solicitudes de la policía. El exjefe del Departamento de Policía de Coral Springs dijo que no habría contratado a Tony en 2005 si hubiera revelado el incidente. Tony sostuvo que no tenía antecedentes penales y no estaba obligado a revelar el asesinato.