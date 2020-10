Conoce a los candidatos a la Comisión del condado de Miami-Dade

Distrito 3

El Distrito 3 incluye las comunidades de Liberty City, Little Haiti, Overtown, Upper East Side, Edgewater, Buena Vista, Allapattah, Wynwood, Venetian Causeway y Watson Island, ubicados en la ciudad de Miami. Además abarca Brownsville, Military Trail Park, Biscayne Shores y áreas de Gardens Park, Village of El Portal y Village of Miami Shores.