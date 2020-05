Ciudadanos demandan al Departamento de Estado de Florida pidiendo que el voto por correo sea la primera opción en estas elecciones

Argumentando que, el estado ha registrado más de 2,000 muertes a causa del coronavirus desde marzo y siendo más del 80% personas mayores de 65 años, no quieren ver frustradas las elecciones en el próximo mes de noviembre.

"El hecho de que solicite o reciba una boleta de votación por correo no significa que realmente deba usarla", estableció Earley. "Creo que estaría un tanto abandonado en mi trabajo si no me estuviera asegurando de que cada votante tuviera la opción de votar".