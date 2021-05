El aire que se respira en Orlando puede ser malo para la salud, según estudio

Sin embargo, el condado Orange , en donde por cierto se encuentran los parques temáticos y atracciones que reciben a miles de turistas, no está de acuerdo con la calificación de la mala calidad del aire.

La calidad del aire es buena: dice el condado Orange

En el sur de Florida los residentes no deben preocuparse por el ozono "por la brisa del mar y porque no tenemos mucha vegetación, además no hay contaminación como ocurre en otras ciudades", explicó el meteorólogo Eduardo Rodríguez.