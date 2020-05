Disparos, peleas y una multitud en Daytona Beach: caos durante el fin de semana de Memorial Day

Las autoridades de Daytona Beach reportaron que durante fin de semana de Memorial Day, hubo disparos, heridos y miles de personas congregadas a lo largo de la playa, en donde no se respetaron las normas de distanciamiento social por el coronavirus.

Cerca de 10,000 personas, según la policía, se dieron cita para un evento llamado “Orlando invade Daytona” , el cual no tenía permiso y fue cancelado. Sin embargo, los visitantes se presentaron en el lugar y la policía acudió para tratar de dispersar a las personas.

“Todavía tenemos el coronavirus y la gente no practica el distanciamiento social. Pero yo no soy la policía de distanciamiento social. No es mi trabajo", dijo en una rueda de prensa el jefe de la policía de Daytona Beach, Craig Capri.