DeSantis vs. Fried: el republicano supera a la demócrata en donaciones y suma millones de dólares para su campaña a la gobernación de Florida

Ron DeSantis continúa recolectando dinero para su campaña de reelección, sumando cerca de $6 millones desde el 2 de marzo del 2021 . El gobernador de Florida había cerrado sus operaciones de recaudación de fondos al comienzo de la pandemia Covid-19 , pero reinició sus esfuerzos en octubre. Sin embargo el panorama no es igual de favorable para Nikki Fried.

DeSantis vs. Fried

DeSantis también recibió tres cheques por un total de 425.000 dólares de tres comités políticos dirigidos por el conocido encuestador y consultor republicano Ryan Tyson. Los comités están financiados por las principales corporaciones de Florida, como la aseguradora de salud Florida Blue, U.S. Sugar y Disney, y están afiliados a Associated Industries of Florida, un grupo empresarial.