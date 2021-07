“No quiero morir, ayúdame Dios”: cubana narra cómo se salvó del derrumbe en Surfside por pocos segundos

“Yo estaba dormida a la una y tanto de la madrugada y no sé ni qué fue lo que me despertó, para mí fue Dios. En fin, me desperté porque sentía el ambiente enrarecido y no podía dormir tranquila”, dijo Iliana, que todavía no sale de su asombro por la forma cómo pudo salvarse de esta tragedia por solo segundos.