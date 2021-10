Cubanos protestan frente a la Arquidiócesis de Miami pidiendo una explicación por negarles la entrada al Vaticano

“Yo creo que estábamos en vivo, están las imágenes, no se puede mentir, es un pecado. Nunca se ofreció nada que no fuera el dejarnos por fuera del Vaticano. Nunca se ofreció otra cosa que no fuera impedir que el Papa viera las banderas cubanas y escuchara el clamor del pueblo cubano. Es mentira lo que respondió la Oficina de Prensa del Vaticano”, dijo desde las afuera de la Arquidiócesis de Miami, el influencer, Alexander Otaola.