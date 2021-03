Cómo saber si ya te enviaron el tercer cheque de estímulo en Florida y qué hacer si no te han depositado

Este miércoles 90 millones de estadounidenses recibieron como deposito directo los cheques por 1,400 dólares del paquete de estímulo económico firmado por el presidente Joe Biden. Sin embargo, muchos no encontraron el dinero en sus cuentas y se preguntan cuándo van a recibirlo.

Lo primero que recomienda el Servicio de Rentas Internas es entrar a la página web de ellos y revisar aquí en la herramienta Get My Payment (Obtener mi pago) cuál es el estatus de su pago.

La información que el IRS toma para determinar si una persona es elegible o no para los cheques de estímulo económico , es a partir de la declaración de impuestos del 2020, o del 2019, si todavía no ha presentado la del 2020.

Si una persona no ha presentado ninguna de estas dos declaraciones, el IRS pide que presente la del 2020 lo antes posible, para que pueda recibir el dinero del estímulo.

Otra razón para que todavía no haya recibido el pago, o no lo haya recibido de forma completa, puede estar relacionada con un cambio en su cuenta de banco o dirección de residencia, o que tiene nuevos dependientes, los cuales no estaban en su declaración de impuestos pasada.