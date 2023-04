Abogado explica lo que no debes hacer si esperas la respuesta a tu aplicación al parole humanitario

“Primero que todo, no pueden hacer otra aplicación, el Servicio de Inmigración ha sido bien claro que no se pueden duplicar aplicaciones, lo que hemos aconsejado es que el patrocinador en su propia cuenta con USCIS puede ir a la pestaña que dice ‘evidencia no solicitada’, escribir una carta pidiendo el estatus del caso y a la vez pidiendo si falta algo adicional”, dijo el abogado de inmigración José Guerrero.