'Yes We Can': el bus que lleva educación y esperanza a los niños de la frontera

Aprender sobre ruedas es la meta que se propuso Estefanía Rebellón. Esta actriz hispana es la fundadora de 'Yes We Can', una organización que transporta educación y esperanza a los niños de la frontera en un bus acondicionado para albergar a 60 estudiantes

El propósito de Rebellón es cambiar la traumática experiencia que muchos niños migrantes enfrentan cuando huyen de la violencia junto a su familia. Largas caminatas, poca o mala alimentación, inseguridad e incertidumbre son los compañeros de viaje de estos niños y no los juguetes, los lápices o los cuadernos.

“La mayoría no sabía leer, no sabía escribir, ni resolver problemas básicos”, dijo la activista que compartió con niños migrantes en una viaje a Honduras. Durante esta vivencia, Rebellón vio la necesidad de los niños de recibir educación mientras hacen estos trayectos.

'Yes We Can' trabaja en el reacondicionamiento de un autobús que es modificado en su interior. Los asientos son sustituidos por mesas plegables, sillas y contenedores con libros de educación básica y cuentos.

“Vimos niños solos, pidiendo trabajo”, dijo Rebellón al recordar su experiencia en un campamento fronterizo con de la caravana centroamericana en Tijuana. "Me duele mucho que haya niños que no tengan educación", agrega.

La activista también es un emigrante. En la niñez vino hacia Estados Unidos desde Colombia, una experiencia grata comparada a la de los niños centroamericanos. “El colegio era para mi era el lugar más feliz, tenía mis amigos, deportes, y era un lugar para distraerse de la situación que estábamos viviendo y de la confusión que genera tener que dejar tu hogar”, dijo la Rebellón a Univision Los Ángeles.

El primer viaje del bus 'Yes We Can' está pautado para las próxima semanas y su destino inicial será Tijuana.

