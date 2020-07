Vicealcaldesa de Bell Gardens denuncia acoso por parte de un concejal de la ciudad

"'No, no I love you', e intentó tocarme las manos. En ese momento yo me levanto y me voy obviamente muy afectada", dijo Rodríguez y aseguró hoy, ante nuestras cámaras que se siente empoderada para hablar e inspirar a otras mujeres que toleran este tipo de comportamientos en el gobierno. “Si tú has sido víctima sal, no esperes, ya no estás sola", dijo Rodríguez.