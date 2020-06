Viajeros con coronavirus llegaron en marzo al aeropuerto LAX y nadie advirtió al público

Ese vuelo no venía lleno, solo viajaban 49 pasajeros y ocho tripulantes, los mismos que compartieron baños, cabina de aire y un pasillo estrecho durante seis horas, según un reporte de Los Angeles Times .

Sin embargo, nadie informó a ninguno de los pasajeros y la tripulación que había volado desde New York a LAX con el cirujano que estaban en riesgo. La aerolínea se enteró recientemente del caso por The Times.

Ese fue uno de dos vuelos de larga distancia a LAX en marzo que el The Times identificóo y de los cuales los funcionarios de salud pública no alertaron a los pasajeros y la tripulación que habían volado con una persona que luego dio positivo con coronavirus.

¿Ha sido adecuado el rastreo de los casos?

"Cristo. Eso es un problema", dijo George Rutherford, exepidemiólogo estatal de California, tras enterarse de que los pasajeros y la tripulación no fueron contactados para informarles que estuvieron expuestos, según cita el diario angelino.

El Departamento de Salud del Condado dijo que las autoridades informaron a una oficina de los CDC en LAX sobre el vuelo surcoreano. En el caso del vuelo JFK, sus rastreadores de contacto cerraron el caso después de que no pudieron comunicarse con el cirujano para una entrevista. El Departamento actualmente tiene más de 1,500 rastreadores de contactos y planea agregar más si aumentan los casos.

La mujer volvía de visitar su natal Filipinas y, en sus últimos días allí, se había quejado de que no se sentía bien y tenía fiebre. Cuando abordó un vuelo de conexión en Corea del Sur, al parecer, ya no tenía esos síntomas porque pasó por un control de temperatura en el aeropuerto, según su hija, quien pedió que ni ella ni su madre fueran identificadas por temor a ser acosadas.

Hasta ahora, según afirma La Times, las agencias responsables parecen culparse entre si por lo ocurrido. Un portavoz de los CDC dijo: "este vuelo no está en nuestra base de datos de investigación de contactos y los CDC no recibieron solicitudes sobre el mismo". El departamento de salud del condado mantuvo que los funcionarios "notificaron a la estación de cuarentena de los CDC en LAX según el protocolo para un posible seguimiento". El diario afirmá que solicitó la documentación de dicha notificación, pero que el condado no proporcionó ninguna.