Trabajador que encontró sus pertenencias en la calle lucha para recuperar su sueldo

LOS ÁNGELES, California.- Un inmigrante mexicano se quedó sin techo y sin el sueldo que supuestamente se ganó al trabajar con un contratista que repara casas en Los Ángeles.

"Y le recordaba yo cada semana, cada dos semanas o tres, dame lo que me debes de hace mucho cuando trabajé contigo. Hace un mes trabajé contigo y no me has pagado", dice Agustín Campos, quien reclama lo que se ganó con esfuerzo durante duras jornadas.

"Esas dos semanas son como 950 dólares que me tiene que pagar y no me dio nada", asegura Campos quien dice que ese primer trabajo fue en mayo, pero dice que en junio volvió a trabajar con la misma persona con la esperanza de que le pagara, pues asegura que hasta le ofreció techo.

En la investigación de este reportaje descubrimos que Campos no cuenta con ninguna prueba por escrito. "Que él me rebajaba 400 dólares del segundo pago y me daba 200 dólares por cada semana según él no más", dijo Campos.

Al tratar de entrar a la casa, la semana pasada, Campos asegura que sus pertenencias estaban en la calle. A pesar de que intentamos acudir a la residencia en Lynwood, donde nadie respondió, más tarde el contratista dijo a Univision 34 Los Ángeles a través de una llamada telefónica que si le había pagado a Campos y agregó que no tenían horarios fijos de trabajo.

" Aunque uno no tenga un trabajo por escrito, aunque se le haya pagado en efectivo, uno aún así tiene derechos", dijo David Abud, de la Organización por derechos de los trabajadores, KIWA.

De acuerdo con Abud, "el primer paso siempre es meter un reclamo con la Comisión Laboral, el segundo paso es ver si hay alguna posibilidad de hacer algún tipo de acción".

Si usted se encuentra en una situación laboral similar, recuerde que tiene derechos y puede pedir asesoría sobre como enfrentar este problema llamándo a organizaciones como KIWA al teléfono (213) 738-9050.