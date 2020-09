Familia hispana de 13 personas busca una casa donde vivir tras un desalojo que los obligó a dormir en su carro

Eduardo Esparza, el padre de la familia, nunca se imaginó estar en esta situación "por el hecho que somos una familia grande no quiere decir que vamos a destruir la casa ni nada de eso. Que den oportunidades, que no se vale, la verdad" .

Desesperado y trabajando largas horas como jornalero, Eduardo pide que se les dé una oportunidad. "Yo no soy una persona que va a vivir de lo que la gente le dé a uno. Yo estoy trabajando. Como me miran ahorita así llego de trabajar", cuenta Eduardo mostrando su ropa sucia tras una jornada de trabajo. "Realmente es muy triste porque ya teniendo el dinero en la mano no nos han rentado sencillamente".