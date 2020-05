"Su vida se la cortaron": arrestan a tres hombres por el homicidio de una madre hispana en el sur de Los Ángeles

Una de sus amigas, Sandra Rangel, recibió la llamada sobre el incidente. "Le dije, cómo que está muerta y aventé el teléfono. Grité, no sabía que hacer. Me cambié y le hablé a su mamá y no hallaba como preguntarle porque no lo podía creer. Y ya me dijo llorando 'me quitaron a mi hija'".