Simpatizantes de Trump agreden a una mujer afroestadounidense en Los Ángeles

¿Cómo pasó esta agresión?

“Esta mujer caminaba a casa. Vive a solo dos cuadras del Ayuntamiento de Los Ángeles, donde se estaba llevando a cabo un mitin MAGA “Stop the Steal” . Mientras caminaba entre la multitud de partidarios de Trump sin máscara, comenzaron a gritar y le preguntaron si había votado por Trump. Ella dijo que no, los ignoró y siguió caminando y hablando por teléfono”, dijo la fotógrafa.

Lo que ella recuerda

“Estoy caminando y me gritan por mi color, me llaman la palabra N y me dicen B, diciendo: 'Todas las vidas importan, las vidas negras no importan'”, dijo.